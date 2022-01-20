Алексей Островский поручил усилить контроль за уборкой снега в Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Тема уборки снега в муниципалитетах остаётся проблемной для местных жителей. Это касается как самих городов и районов, так и сельских территорий. Например, три деревни в Кардымовском районе вот уже несколько суток отрезаны от мира из-за ненадлежащего содержания автодорог. Подобная проблема имеет место и в других районах.

Губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях сообщил, что дал ряд поручений по итогам рассмотрения этого вопроса. В частности, подрядчики и организации, занятые в уборке снега, должны предоставлять графики работ и ежедневно отчитываться о выполненном объеме. При необходимости эти графики нужно оперативно корректировать. Также глава региона поручил более плотно взаимодействовать с руководством промышленных предприятий и организаций, привлекая их спецтехнику и координируя эту работу с МУПами и подрядными организациями.

Кроме того, необходимо усилить контроль за работой управляющих компаний и ТСЖ по уборке придомовых территорий, проводить объезды и обходы.

В первую очередь должны быть очищены подходы и подъезды к детским садам и школам, больницам, поликлиникам и ФАПам.

Также следует усилить контроль за предпринимателями, которые отвечают за прилегающую территорию – вне зависимости от того, кафе это, аптека либо супермаркет, не ограничиваясь только уборкой крыльца и площадкой перед входом. Перед руководителями муниципалитетов стоит задача помочь бизнес-сообществу определиться с объемом выполняемых работ.

– Главная задача, которую я поставил перед руководителями муниципалитетов, – эффективно организовать этот процесс и жестко контролировать его выполнение. В противном случае, уважаемые коллеги, меры будут кардинальными. Время пошло, – написал Алексей Островский.

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