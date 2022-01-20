Заболеваемость COVID-19 в Смоленской области за неделю увеличилась почти в 2 раза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Состоялось заседание регионального оперштаба по коронавирусу, на котором предметно обсуждались текущая эпидситуация, прогнозы и существующие риски, а также предпринимаемые меры.

За прошедшую неделю заболеваемость ковидом увеличилась почти в 2 раза, отметил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. При этом случаев заражения новым штаммом «омикрон», который уже зафиксирован более чем в 40 регионах, на территории Смоленской области не выявлено.

В настоящее время лечение в стационаре проходит 1 тысяча смолян, 52% из них старше 65 лет. Почти 3,5 тысячи жителей региона находится на амбулаторном лечении, 44% из них – в возрасте старше 50 лет, 10% – дети.

Для лечения пациентов с коронавирусом в 19 медучреждениях развернуто почти 2 тысячи койко-мест. В случае роста заболеваемости есть возможность развернуть еще 400 коек. Глава региона поручил заранее организовать работу по привлечению дополнительных транспортных средств для нужд медучреждений.

Еще одним направлением по предупреждению распространения COVID-19 является привлечение волонтеров-медиков для работы в больницах и поликлиниках, а также в специализированном колл-центре (телефон 122). Сейчас его штат включает 10 операторов. Из-за большого объема звонков колл-центр требуется расширить в 3-4 раза, в связи с этим губернатор дал указание оперативно оборудовать дополнительные места и оснастить их всем необходимым.

– По-прежнему в зоне повышенного риска – пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Им нужно быть особо внимательными и ограничить посещение мест массового скопления людей. Убедительно прошу всех, кто еще не привился, задуматься о вакцинации, – добавил Алексей Островский.

Читай также: в Смоленской области не выявили случаи заражения омикрон-штаммом. Из-за прогнозируемого ухудшения эпидобстановки сокращать коечный фонд пока не планируется.