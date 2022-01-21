В Смоленской области полиция продолжает поиски пропавшего в 2020 году 24-летнего парня

В Смоленской области полиция продолжает поиски пропавшего в 2020 году парня. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

11 ноября 2020 года в деревне Бекрино Тёмкинского района пропал Илья Куликов. Около 15 часов дня 24-летний житель Вязьмы вышел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.

По информации пресс-службы УМВД России по Смоленской области, пропавшему на вид около 25 лет, рост – около 180 сантиметров. У молодого человека худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы, стрижка – красный ирокез.

Парень был одет в джинсовую тёмную куртку, чёрные джинсы и белые кроссовки. При себе имел чёрный рюкзак, мобильный телефон «Honor-7» в корпусе тёмного цвета.

Всех, кому известна какая-либо информация о его местонахождении или об обстоятельствах его пропажи, просят обратиться в любое время по телефонам: 02, (4812) 77-31-84, 77-33-38, 77-35-86 или в ближайший отдел полиции.

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