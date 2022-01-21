В Вяземском районе прокуратура и СК проверят информацию об отсутствии тепла в доме. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Местные жители в соцсетях рассказали о том, что в доме по улице Парковой в деревне Кайдаково допустимая температура для зимнего периода значительно ниже, предусмотренной санитарно-эпидемиологическими нормами.

Несмотря на неоднократные обращения смолян в местную администрацию и управляющую компанию, необходимые меры для возвращения тепла в дом не были приняты.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Бездействию должностных лиц управляющей компании и администрации будет дана правовая оценка.

Прокуратурой Смоленской области также организована проверка. По её результатам и при наличии достаточных оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, уточнили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.

Ранее «КП» писала, что прокуратура проведёт проверку качества уборки снега в Кардымовском районе. О проблеме сообщили местные жители в соцсетях.