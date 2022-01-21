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Общество21 января 2022 6:00

Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 21 января

Согласно прогнозам синоптиков, местами возможна метель
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 21 января.

Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 21 января.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В последний рабочий день смолян ожидает пасмурная погода. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём временами пройдет небольшой снег, местами возможна метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер восточной четверти, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: -5°C…0°C.

В Смоленске: -4°C…-2°C.

Атмосферное давление 730 мм рт. столба, будет падать.

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