В Ярцеве 9 спасателей тушили пожар в многоэтажке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около трёх часов ночи 21 января на улицу Энтузиастов в Ярцеве приехали сразу четыре пожарные машины. Спасателей вызвали обеспокоенные жильцы многоэтажки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, загорелась деревянная конструкция отсека водопроводных труб в межквартирном коридоре на первом этаже. Огонь по деревянной конструкции успел подняться только до второго этажа. Пожар оперативно ликвидировали. Сильного задымления не образовалось и поэтому эвакуация людей не потребовалась.

В результате огнём повреждены 6 кв. м. деревянного отсека. Точная причина возгорания устанавливается специалистами. Скорее всего ей стало чье-то неосторожное обращение с огнем.

Ранее «КП» писала, что грузовая «газель» загорелась на ходу на трассе М-1 в Смоленском районе. Возможной причиной пожара могла стать техническая неисправность.