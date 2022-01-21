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Происшествия21 января 2022 7:10

В Ярцеве 9 спасателей тушили пожар в многоэтажке

Эвакуация людей не потребовалась
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Ярцеве 9 спасателей тушили пожар в многоэтажке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В Ярцеве 9 спасателей тушили пожар в многоэтажке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около трёх часов ночи 21 января на улицу Энтузиастов в Ярцеве приехали сразу четыре пожарные машины. Спасателей вызвали обеспокоенные жильцы многоэтажки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, загорелась деревянная конструкция отсека водопроводных труб в межквартирном коридоре на первом этаже. Огонь по деревянной конструкции успел подняться только до второго этажа. Пожар оперативно ликвидировали. Сильного задымления не образовалось и поэтому эвакуация людей не потребовалась.

В результате огнём повреждены 6 кв. м. деревянного отсека. Точная причина возгорания устанавливается специалистами. Скорее всего ей стало чье-то неосторожное обращение с огнем.

Ранее «КП» писала, что грузовая «газель» загорелась на ходу на трассе М-1 в Смоленском районе. Возможной причиной пожара могла стать техническая неисправность.