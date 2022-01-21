СК проверит информацию о ненадлежащем исполнении смолянкой обязанностей по воспитанию детей. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что многодетная жительница Верхнеднепровского ведет асоциальный образ жизни и ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей.

В пресс-службе СУ СКР по Смоленской области сообщили, что по данному факту организована доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, исследованы условия воспитания и проживания детей. Кроме того, действиям матери, а также должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних будет дана правовая оценка.

Ранее «КП» писала, что в Вяземском районе прокуратура и СК проверят информацию об отсутствии тепла в доме. По словам смолян, температура в квартирах значительно ниже допустимой нормы.