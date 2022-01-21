Сроки выплаты зарплаты медработникам смоленской больницы взяты на особый контроль. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудники ОГБУЗ «Детская клиническая больница» сообщили, что не получили заработную плату за декабрь 2021 года. По состоянию на 19.01.2022 задолженность составила 14 439 988,92 рублей перед 810 работниками. Прокуратура Смоленской области организовала проверку и встречу с трудовым коллективом учреждения здравоохранения.

Кроме того, губернатор Алексей Островский, узнав о задержке выплат, дал ряд поручений и заявил, что не собирается мириться с подобными ситуациями:

– Считаю, что невыплата работникам положенной им заработной платы – это крайне вопиющий факт, который не может не иметь реакции со стороны руководства региона. Необходимо немедленно устранить данный недочёт в работе главного врача больницы, – сказал глава региона.

В тот же день всю задолженность перед медиками погасили. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мониторинг ситуации продолжается.

Ранее «КП» писала, что Алексей Островский поручил усилить контроль за уборкой снега в Смоленской области. В областной администрации обсудили неудовлетворительную ситуацию с уборкой снега в муниципалитетах.