Игорь Маковский рассказал о главной задаче энергетиков в период непогоды

Фото: «Смоленскэнерго».

Сразу несколько благодарственных писем поступило в адрес филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» по итогам прохождения непогоды в январе 2022 года, сообщает пресс-служба филиала.

Главы Духовщинского, Ершичского, Велижского и Ельнинского районов, а также главы Дугинского и Мальцевского сельских поселений Сычевского района, Казулинского и Вадинского сельских поселений Сафоновского района отметили высокий профессионализм сотрудников энергокомпании, их добросовестное отношение к делу и самоотдачу в период ликвидаций последствий стихии, обрушившейся на их районы в середине января.

Власти отмечают, что благодаря слаженным действиям коллектива энергетиков удалось избежать серьезных последствий нарушения электроснабжения, а социально значимые объекты оперативно получали электроэнергию, в том числе с помощью подключенных резервных источников электроснабжения.

– Основная задача энергетиков при прохождении снежных циклонов и ликвидации их последствий – оперативно мобилизовать все силы и средства, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома жителей. Мы всегда готовы к подобным ситуациям, ведь погода вносит свои корректировки в работу электросетевого комплекса, несмотря на нашу систематическую работу по повышению качества и надежности энергоснабжения потребителей, – отметил генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.