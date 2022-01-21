Жителям шести аварийных домов в Смоленске предоставят 30 квартир в новом доме. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В 2021 году администрация города заключила муниципальные контракты на приобретение 30 квартир в строящемся жилом доме по улице 1-я Восточная. В ближайшее время сюда переедут 78 смолян, которые получили жилье взамен аварийного. Речь идет о 6 домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Губернатор Алексей Островский побывал на объекте, чтобы оценить качество предоставленного жилья и наличие социальной инфраструктуры рядом.

На данный момент все квартиры полностью готовы к проживанию и оборудованы в соответствии с действующими требованиями к благоустройству, рассказал глава региона на своей странице в соцсетях. Здесь выполнена чистовая отделка, установлены пластиковые окна и металлические двери, газовые плиты, вся необходимая сантехника, приборы учета, двухконтурные котлы, обеспечивающие отопление и индивидуальное горячее водоснабжение. Во дворе расположены спортивная и детская площадка, недалеко от дома находится школа и детский сад.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Следующим шагом, по словам губернатора, станет досрочное расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Данную работу планируется завершить до конца 2023 года.

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