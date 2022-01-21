Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 января: суточная заболеваемость увеличилась почти в 2 раза

За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в Смоленской области увеличилась почти в 2 раза. Фото: ИВАНОВА Диана

За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в Смоленской области увеличилась почти в 2 раза. По данным столичного Оперштаба, общее число выявленных случаев на данный момент составляет 87 675. За сутки коронавирусом заразились 202 жителя региона.

Не справились с осложнениями 10 человек, всего 2 509 погибли с начала пандемии. Выздоровели и выписались – 80 521.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В настоящее время лечение в стационаре проходят 980 смолян, 52% из них старше 65 лет. Почти 3 795 жителей региона находятся на амбулаторном лечении, 44% из них – в возрасте старше 50 лет, 10% – дети.

Ранее «КП» писала, что заболеваемость COVID-19 в Смоленской области за неделю увеличилась почти в 2 раза. Случаи заражения «омикроном» не выявлены.