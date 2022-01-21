В работу Клубов золотого возраста планируют вовлечь 4,5 тысяч смолян. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В течение двух последних лет Клубы золотого возраста были открыты во всех 27 муниципальных образованиях региона. Они действуют на базе комплексных центров социального обслуживания либо в специально оборудованных для этих целей помещениях. В общей сложности их посещают более 2 тысяч смолян, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

В организации Клубов активное участие принимали областные и районные Советы ветеранов. При подборе помещений, цветовых решений при ремонте, закупке оборудования также учитывались их пожелания.

В настоящее время в подобных досуговых центрах открыты гостиные, кружки, мини-клубы по интересам. Все мероприятия проводятся с учетом действующих санитарно-эпидемиологических требований.

По словам главы региона, вовлечь в работу Клубов планируется не менее 4,5 тысяч смолян. Для этого деятельность Клубов стараются сделать по-настоящему интересной. Например, волонтеры-медики на базе Клуба золотого возраста при Смоленском комплексном центре социального обслуживания граждан на улице Городок Коминтерна проводят курс обучающих занятий, направленных на профилактику когнитивных расстройств. Преподаватели социологического факультета СмолГУ разработали образовательный курс для пожилых людей, включающий обучение компьютерной грамотности, английскому языку, основам медицинской самопомощи, юридической и финансовой грамотности и многим другим направлениям.

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