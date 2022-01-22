Летний дом и хозяйственная постройка сгорели в Гагаринском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вечером 21 января жители деревни Котиково увидели, что на одном из участков горят летний домик и хозяйственная постройка. Смоляне вызвали пожарных.

К моменту прибытия спасателей строения были полностью охвачены пламенем. Огонь удалось потушить, не позволив ему перекинуться на другую хозяйственную постройку, расположенную рядом.

– В результате произошедшего две постройки значительно повреждены огнём. На данный момент специалисты устанавливают причину пожара, вероятно, ей могла стать электротехническая неисправность, однако это лишь одна из рассматриваемых версий, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

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