Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 января: 185 человек заразились за сутки

За минувшие сутки заболели 185 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число случаев заражения коронавирусом продолжает расти. За минувшие сутки заболели 185 человек. Всего 87 860 жителей региона получили «ковид-положительный» статус. При этом заражения новым штаммом «омикрон», который уже зафиксирован более чем в 40 регионах, на территории Смоленской области не выявлены.

За сутки скончались 8 человек, всего 2 517 погибли от COVID-19. Успешно справились с болезнью 80 708 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Для лечения пациентов с коронавирусом в 19 медучреждениях развернуто почти 2 тысячи койко-мест. Под медицинским наблюдением в стационаре находятся – 941, на самоизоляции – 3 913 смолян.

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