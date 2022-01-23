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Общество23 января 2022 5:00

В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

Согласно прогнозам синоптиков, осадков в регионе не ожидается
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана.

В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана.

Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам смоленского ЦГМС, 23 января в Смоленске и области будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков.

На отдельных участках дорог гололедица, утром местами землю укроет туман, возможна слабая изморозь. Ветер подует северный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -10°C…-5°C.

В Смоленске: -8°C…-6°C.

Атмосферное давление 730 мм рт. столба, будет расти.

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