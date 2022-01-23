В Рославле придомовые территории и дороги очистили от снега после вмешательства прокуратуры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники Рославльской межрайонной прокуратуры обязали организации, ответственные за содержание автомобильных дорог и придомовых территорий, провести уборку снега и наледи.

Было установлено, что на территории райцентра автобусные остановки и пешеходные переходы не расчищены, снежные валы размещены с нарушением требования ГОСТа. Снег препятствовал безопасному передвижению жителей города.

После вмешательства прокуратуры автобусные остановки и пешеходные переходы очистили от снега, снежные валы ликвидировали.

– Кроме того, межрайонной прокуратурой выявлены факты ненадлежащего содержания придомовых территорий многоквартирных домов, в связи с чем в адрес 6 управляющих организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время произведена уборка придомовых территорий, – добавили в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.

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