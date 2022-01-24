Сотрудников Смоленскэнерго наградили за победу в творческих конкурсах

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

В филиале «Россети Центр Смоленскэнерго» прошли два конкурса для сотрудников предприятия, сообщает пресс-служба компании.

В первом из них участники создавали праздничную атмосферу на рабочих местах: в помещениях аппарата управления, на базах районов электрических сетей, на удаленных рабочих местах дома. Работы оценивала конкурсная комиссия, состоящая из сотрудников, в том числе руководящего состава филиала. Отдельное внимание было обращено на соответствие тематике, наличие символики приходящего нового года, оригинальность, яркость и красочность оформления. Лучшей была признана елка службы линий, которую они сделали самостоятельно из презентованного подрядчиками образца птицезащитного устройства новой модели.

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Второй конкурс – фотопроект «Мы одна команда». В штате Смоленскэнерго трудится около трех тысяч человек, которые обеспечивают бесперебойное электроснабжение, невзирая на время суток, погоду и особенности местности. Задача конкурса – повысить ценность нашего труда и престиж профессии, показать сплоченность энергетиков, командный дух и единство. Пример сотрудникам подали руководители филиала, которые сфотографировались с гирляндой «Эволюция света», состоящей из свечей и лампочек разных типов от накаливания до светодиодных, автором которой стал один из руководителей. Самыми креативными признаны коллеги из бухгалтерии, которые не только сфотографировались вместе, но и в последний рабочий день года в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили сотрудников на рабочих местах, создали по-настоящему праздничную атмосферу.

«Проведение творческих мероприятий является важной частью корпоративной жизни филиала. Организуя тематические акции и конкурсы, приглашая коллег к участию в различных проектах, мы содействуем формированию благоприятного морально-психологического климата в коллективе, раскрытию творческих способностей наших коллег», – пояснил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.