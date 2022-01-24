Пожар в нежилом доме произошёл на проспекте Строителей в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошел около 18:20 вечера в воскресенье, 23 января. Пожарным поступило сообщение о возгорании на проспекте Строителей в Смоленске.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

На место вызова оперативно прибыли две пожарные машины и 11 спасателей. Информация о возгорании подтвердилась – огнем был охвачен нежилой деревянный дом. Пламя удалось потушить, строение значительно повреждено. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося никто не пострадал. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

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