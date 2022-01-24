В Смоленске пассажирка «Лады» пострадала в массовом ДТП. Фото: «Drive2 Смоленск» в соцсетях.

Авария с участием пяти автомобилей произошла 23 января в районе дома №14 по улице Кирова. По словам очевидцев, все полосы оказались перекрыты, к месту ДТП приехала скорая помощь.

Фото: «Смоленский транспорт» в соцсетях.

В результате ДТП пострадала пассажирка «Лады», ее доставили в больницу на осмотр.

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