64-летний мужчина погиб в пожаре под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около девяти часов вечера в воскресенье, 23 января, в деревне Старый Крупец Рославльского района произошёл пожар.

К моменту прибытия спасателей каркасно-засыпной дом, обложенный кирпичом, был полностью охвачен огнем. Пламя ликвидировали, в результате случившегося строение значительно повреждено.

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что при ликвидации возгорания в помещении обнаружили тело погибшего 64-летнего мужчины. Причины пожара устанавливаются специалистами.

Ранее «КП» писала, что пожар в нежилом доме произошёл на проспекте Строителей в Смоленске. На место происшествия выезжали 11 спасателей.