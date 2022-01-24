Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 января 2022 7:09

64-летний мужчина погиб в пожаре под Смоленском

Тело обнаружили при ликвидации возгорания
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
64-летний мужчина погиб в пожаре под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

64-летний мужчина погиб в пожаре под Смоленском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около девяти часов вечера в воскресенье, 23 января, в деревне Старый Крупец Рославльского района произошёл пожар.

К моменту прибытия спасателей каркасно-засыпной дом, обложенный кирпичом, был полностью охвачен огнем. Пламя ликвидировали, в результате случившегося строение значительно повреждено.

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что при ликвидации возгорания в помещении обнаружили тело погибшего 64-летнего мужчины. Причины пожара устанавливаются специалистами.

Ранее «КП» писала, что пожар в нежилом доме произошёл на проспекте Строителей в Смоленске. На место происшествия выезжали 11 спасателей.