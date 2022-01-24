Смоленскэнерго выполнило монтаж и ремонт светильников на мосту в Демидове. Фото: Смоленскэнерго.

В городе Демидове на мосту через реку Гобза (начало улиц Пролетарская и Гуреевская) в середине января силами сотрудников филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» установлены новые энергосберегающие светильники мощностью 70 Вт, заменены неисправные, сообщает пресс-служба компании.

Проведена замена 200 метров провода АВК на СИП. Смонтированы кронштейны крепления и подвесные зажимы.

Работа выполнена согласно муниципального контракта с Демидовским городским поселением по поручению губернатора Смоленской области, на основании просьбы жителей на дополнительное освещение моста вблизи школы № 2 и детского сада «Одуванчик».

В 2022 году планируется заключить более 150 договоров на техническое обслуживание уличного освещения населенных пунктов области, 128 из которых на данный момент уже на исполнении.

«Наш филиал обладает квалифицированным персоналом, необходимой специальной техникой и оборудованием, что позволяет нам выполнять муниципальные контракты во всех районах области. Мы довольно давно и плодотворно сотрудничаем с органами власти по проектам наружного освещения», — отметил заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.