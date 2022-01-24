В Смоленской области хозяин квартиры до смерти избил 34-летнего гостя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в квартире одного из домов по улице Алексеевского в Сычевке.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что погиб 34-летний житель другого региона. Хозяин квартиры пояснил, что гость временно проживал у него дома. Накануне они распивали спиртные напитки, во время застолья между собутыльниками произошла ссора, а затем драка. Хозяин квартиры до смерти избил гостя деревянным черенком от тяпки.

В пресс-службе УМВД по Смоленской области сообщили, что в настоящее время подозреваемый задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

– Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

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