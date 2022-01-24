В Смоленске организовали проверку после обрушения потолка в квартире из-за некачественного капремонта. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

24 января в смоленских СМИ появилась информация о том, что в доме №24 на проспекте Гагарина протекает кровля в результате некачественного проведения капремонта. Кроме того, жильцы пожаловались на оказание ненадлежащих коммунальных услуг по отоплению.

По словам смолян, в одной из квартир заливает потолок и стены, из-за чего в ванной комнате обрушилось потолочное перекрытие. Причиной стал некачественно проведённый ремонт кровли. Помимо этого, температура воздуха в квартире не соответствует нормативной.

Прокуратурой региона по данному факту организована проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокурора области, сообщили в пресс-службе ведомства.

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