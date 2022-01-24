Академик РАН Александр Гинцбург призвал смолян вакцинироваться против COVID-19. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Алексей Островский посетил национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где встретился с директором-академиком РАН, профессором Александром Гинцбургом.

Основным направлением деятельности центра является решение фундаментальных проблем в области эпидемиологии, медицинской и молекулярной микробиологии, инфекционной иммунологии и многое другое.

Именно национальный исследовательский центр имени Н.Ф. Гамалеи в 2020 году первым в мире разработал и зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник V», а в 2021 году создал упрощенную однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». В настоящее время центр продолжает свою работу по совершенствованию вакцины в связи с появлением новых штаммов, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Гинцбург обратился к смолянам с призывом пройти вакцинацию, чтобы остановить наступление вируса, и отметил, что только коллективный иммунитет позволит остановить кажущийся бесконечным процесс смены штаммов.

Кроме того, с появлением нового штамма «Омикрон» все чаще стали болеть дети, буквально с рождения. Поэтому, по словам Александра Гинцбурга, все беременные женщины и те, кто планирует рождение детей, обязательно должны сделать прививку, потому что единственная защита ребёнка от 0 до 6 месяцев – молоко матери, которое содержит антитела. Он неоднократно рассказывал о том, что в первые дни кормления оно на 95% состоит из антител, которых у новорожденного нет.

– Если семья планирует завести ребенка, будущей маме необходимо привиться высокоэффективной вакциной «Спутник V». По результатам совместного исследования с итальянскими коллегами из такого же ведущего европейского института, занимающегося вопросами вирусологии и иммунологии, «Спутник V» почти в 3 раза эффективнее защищает от заболевания коронавирусом, чем РНК-содержащие вакцины.

Александр Гинцбург напомнил, что «Спутник Лайт» можно использовать в качестве усиливающей вакцины, ревакцинироваться ей после двухкомпонентного «Спутника V» или любой другой вакцины. Правительством и губернаторским корпусом созданы все условия, чтобы в России лучшей в мире вакциной можно было привиться бесплатно в любое удобное время.

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