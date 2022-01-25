В Смоленской области выявили 11 случаев заражения новым штаммом «омикрон». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области сообщило об обнаружении 11 случаев нового штамма коронавируса «омикрон» в материале, направляемом в ФБУН ЦНИИЭ для мониторинга штаммов, выявленных на территории региона.

Заразившиеся смоляне не контактировали с приезжими из других стран, а также сами не покидали пределы Российской Федерации. Представители ведомства заверили, что держат ситуацию на контроле.

На данный момент известно, что новая разновидность вируса передается в 5 раз быстрее, чем ее предшественник. Наиболее высоки риски заражения от человека, который уже имеет такие симптомы, как кашель, насморк, першение в горле. В отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении «омикроном» сильнее беспокоит слабость, головные боли, повышение температуры. То есть то, что бывает при острых респираторных вирусных заболеваниях.

Правила профилактики остаются теми же: прежде всего, это вакцинация, ревакцинация, ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков и регулярное проветривание.

Ранее «КП» писала, что академик РАН Александр Гинцбург призвал смолян вакцинироваться против COVID-19. Только коллективный иммунитет позволит остановить процесс смены штаммов коронавируса.