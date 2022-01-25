В Смоленске проводят акцию по сбору средств для приюта бездомных собак. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Памятник «четвероногому символу» Смоленска – псу Полкану, расположенный в возле КВЦ имени Тенишевых, выполняет функцию копилки, чтобы люди могли опустить в него деньги на содержание бездомных животных.

В этот раз акция по сбору средств направлена на поддержку приюта, расположенного на 1-м Толстовском переулке, д. 7, который содержит пенсионерка Ольга Васильевна. На попечении у женщины находится 25 собак.

Можно пожертвовать любую сумму денег, бросив в отверстие-сердце скульптуры, или принести корм, ошейники от блох, витамины и т.п. в Культурно-выставочный центр на 1 этаж администратору. В феврале все собранные средства будут переданы Ольге Васильевне.

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