В Смоленске 75 лет исполнилось медсестре инфекционного госпиталя. Фото: Департамент Смоленской области по здравоохранению.

75 лет исполнилось Галине Ивановне Малентаревой, медицинской сестре временного инфекционного Госпиталя №2 Клинической больницы № 1, сообщает Департамент Смоленской области по здравоохранению.

Галина Ивановна родилась в Калининграде (тогда Кёнигсберг) 25 января 1947 года в семье начальника технической службы военного аэродрома Сачкова Ивана Семеновича. Мама служила медсестрой в военном госпитале.

В 1955 году Иван Семенович трагически погиб – разбился на самолете. Через год мама Галины Ивановны вернулась на Смоленщину вместе с Галиной и младшей сестрой Наташей, но вскоре умерла от туберкулеза. Девочки попали в детский дом-интернат в г. Сафоново.

Училась Галина очень хорошо и как одну из лучших учениц ее наградили правом встречать первого космонавта мира Ю.А. Гагарина! По окончании школы, получила подъёмных 10 рублей, чемоданчик с вещами и пошла поступать в медицинский институт мечтая стать хирургом.

На втором курсе вышла замуж, стала мамой и поступила на работу санитаркой в Клиническую больницу № 1, где работает уже более 56 (!) лет.

Из-за ранней смерти мужа Галине пришлось бросить институт и получить квалификацию медсестры. Но любовь к хирургии осталась и несколько лет она работала операционной сестрой, а затем в хирургии.

С марта 1987 года Галина Ивановна вступила в должность медицинской сестры инфекционного отделения и на сегодняшний день имеет в своем активе множество благодарностей за достигнутые успехи в труде и профессиональное отношение к должностным обязанностям.

В начале пандемии, когда молодые сотрудники перешли работать в «Красную зону», Галина Ивановна продолжала оказывать помощь инфекционным больным в отделении, Гепатологическом центре и всегда говорила: «Не волнуйтесь, будьте аккуратней, берегите себя!»

А, пройдя полный курс вакцинации, Галина Ивановна стала работать медицинской сестрой в своем родном инфекционном отделении, на базе которого развернулся временный инфекционный госпиталь №2.

Коллеги поздравляют юбиляра и желают долгих лет жизни.

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