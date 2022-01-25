В Смоленской областной психбольнице создали общественный совет для помощи пациентам и врачам. Фото: Департамент Смоленской области по здравоохранению.

В совет вошли общественные деятели, врачи, ученые, журналисты, представители уполномоченных по правам ребенка и человека, юристы, родственники пациентов и другие граждане.

Председателем общественного совета стала член Центральной Ревизионной Комиссии ОНФ Наталья Аксенова. Её кандидатуру поддержали единогласно.

Как сообщили в Департаменте Смоленской области по здравоохранению, в планах у совета предусмотреть помощь недееспособным пациентам, заняться вопросами благоустройства территории больницы, решением возникающих сложностей с водоснабжением, отоплением и питанием. К работе активно привлекаются студенты медицинского колледжа и волонтеры-медики.

В настоящее время в медучреждении идет процесс восстановления некогда существовавшей в больнице библиотеки. Для этих целей уже выделено помещение, найдены стеллажи и предоставлено около 1 500 книг.

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