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Общество25 января 2022 6:06

В смоленских колониях приостановили длительные свидания с заключёнными

Причиной стало ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В смоленских колониях приостановили длительные свидания с заключёнными.

В смоленских колониях приостановили длительные свидания с заключёнными.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В пресс-службе УФСИН России по Смоленской области сообщили, что длительные свидания с осужденными временно не проводятся с 24 января. Это связано с ухудшением эпидобстановки в регионе.

Предоставление краткосрочных свиданий, а также приём посылок и передач продолжаются в режиме соблюдения дополнительных профилактических мер, добавили в ведомстве.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области выявили 11 случаев заражения новым штаммом «омикрон». Об этом сообщили представители регионального Роспотребнадзора.