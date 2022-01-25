В смоленских колониях приостановили длительные свидания с заключёнными. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пресс-службе УФСИН России по Смоленской области сообщили, что длительные свидания с осужденными временно не проводятся с 24 января. Это связано с ухудшением эпидобстановки в регионе.

Предоставление краткосрочных свиданий, а также приём посылок и передач продолжаются в режиме соблюдения дополнительных профилактических мер, добавили в ведомстве.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области выявили 11 случаев заражения новым штаммом «омикрон». Об этом сообщили представители регионального Роспотребнадзора.