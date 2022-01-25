В Смоленске 64-летний мужчина погиб в пожаре. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

24 января в областном центре произошёл пожар, в результате которого погиб 64-летний мужчина. Сообщение о возгорании на улице Ново-Мопровской поступило спасателям в начале седьмого часа вечера.

На место происшествия незамедлительно выехали 17 пожарных. К моменту прибытия первых расчетов огнем была охвачена одна из квартир, пламя могло перекинуться на кровлю.

Совместными усилиями спасателям удалось сдержать распространение огня и не допустить увеличения площади пожара. В результате случившегося квартира значительно повреждена, уничтожена веранда. При обследовании помещения было обнаружено тело погибшего.

– Оперативно-следственной группой, работавшей на месте происшествия, установлено, что погиб мужчина 1957 года рождения, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

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