Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 января: 79 человек госпитализировали за сутки

За сутки с подтверждённым коронавирусом госпитализировали 79 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся напряжённой, суточная заболеваемость продолжает расти. Общее число заболевших на данный момент составляет 88 434, из них за сутки заразились 322 человека. Как сообщалось ранее, на территории Смоленской области зафиксировали 11 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».

За сутки с подтверждённым коронавирусом госпитализировали 79 человек. По данным столичного Оперштаба, погибли 11 смолян.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Справились с болезнью и выписались 322 жителя региона. Всего 81 224 человека выздоровели с начала пандемии.

Ранее «КП» писала, что академик РАН Александр Гинцбург призвал смолян вакцинироваться против COVID-19. Только коллективный иммунитет позволит остановить процесс смены штаммов коронавируса.