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Общество25 января 2022 10:28

Все школы Смоленска уходят на карантин 26 января

Внеочередные «каникулы» продлятся семь календарных дней
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Все школы Смоленска уходят на карантин 26 января.

Все школы Смоленска уходят на карантин 26 января.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В соответствии с рекомендациями регионального Управления Роспотребнадзора из-за повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Смоленска занятия в школах и организациях допобразования детей будут приостановлены с 26 января. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Карантин продлится семь календарных дней. С сегодняшнего дня уже приостановлены занятия в школах №№9и 14, а также Лицее №1.

Что касается образовательных учреждений по области, то на данный момент они работают в штатном режиме. За исключением школы №3 в Сафонове и школы №5 в Рославле.

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