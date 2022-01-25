Все школы Смоленска уходят на карантин 26 января. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В соответствии с рекомендациями регионального Управления Роспотребнадзора из-за повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Смоленска занятия в школах и организациях допобразования детей будут приостановлены с 26 января. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Карантин продлится семь календарных дней. С сегодняшнего дня уже приостановлены занятия в школах №№9и 14, а также Лицее №1.

Что касается образовательных учреждений по области, то на данный момент они работают в штатном режиме. За исключением школы №3 в Сафонове и школы №5 в Рославле.

Читай также: в Смоленской области выявили 11 случаев заражения новым штаммом «омикрон». Об этом сообщили представители регионального Роспотребнадзора.