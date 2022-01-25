В 2022 году в Смоленскэнерго планируют повысить квалификацию 1050 человек

Фото: «Смоленскэнерго».

В 2022 году в филиале «Россети Центр Смоленскэнерго» будут организованы подготовка, переподготовка и повышение квалификации для 1050 сотрудников, сообщает пресс-служба филиала.

Вся система организации обучения персонала филиала направлена на поддержание высокого профессионального уровня работников, создание условий для их карьерного и личностного роста. Основными направлениями обучения являются профессиональная подготовка и переподготовка рабочего персонала на получение профильной или смежной рабочей профессии, а также повышение квалификации сотрудников филиала.

В процессе обучения особое внимание будет уделено требованиям Ростехнадзора к персоналу, занятому эксплуатацией электрооборудования и электрических сетей, ответственности за нарушение требований законодательства в области электробезопасности. Обучение в ФБУ «Учебно-методический кабинет Ростехнадзора», г. Москва пройдут 109 человек по темам: «Диагностика электрооборудования электроэнергетических систем», «Обеспечение пожарной безопасности на электросетевых предприятиях», «Организация технологического присоединения электроустановок и работа с клиентами», «Охрана труда на электросетевых предприятиях», «Общие требования промышленной безопасности» и «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям».

Тесное сотрудничество Смоленскэнерго с высшими и средними специальными учебными заведениями позволяет не только обеспечивать высокий уровень квалификации сотрудников, но и пополнять кадровый состав молодыми перспективными специалистами.

На организацию подготовки, переподготовки и повышение квалификации в 2022 году будет направлено более 7 млн рублей.

– Для обеспечения надежной и бесперебойной работы оборудования от энергетиков требуется высокий профессиональный уровень. В этом году у каждого третьего сотрудника филиала будет возможность приобрести новые знания и повысить свою квалификацию. В результате подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала увеличивается надежность энергоснабжения Смоленской области и сокращается количество технологических нарушений по вине персонала, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.