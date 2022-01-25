Городской Совет поздравляет студентов города-героя Смоленска

Фото: Смоленский городской Совет.

– У многих со студенческими годами связаны самые добрые и яркие воспоминания, потому что это время перспектив и возможностей, время, когда мы приобретаем друзей на всю жизнь, определяем цели и то, что нам интересно и важно. Я более 25 лет работаю со студентами и искренне желаю, чтобы у наших будущих специалистов после получения профессии было понимание, что они занимаются любимым делом, – отметил председатель Смоленского городского Совета, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии с военно-полевой хирургией Смоленского государственного медицинского университета Анатолий Овсянкин.

Он пожелал студентам успехов на экзаменах и зачетах, а также новых достижений.

В смоленских учебных заведениях проводятся мероприятия, посвященные Дню российского студенчества. Так, в государственном университете в преддверии праздника прошел день открытых дверей. Старшеклассников познакомили со старейшим вузом города, провели мастер-классы по ЕГЭ, профориентационные квесты.

Также смолян приглашают принять участие в онлайн-программе, подготовленной Музеем Победы. Интернет-посетителей ждут виртуальная выставка, онлайн-экскурсия, тематические кинопоказы и викторина. Посмотреть программу можно на сайте музея.