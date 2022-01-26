Смолянина задержали за дачу взятки в 15 тысяч долларов сотруднику таможни. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

В конце октября 2021 года на трассе М-1 «Беларусь» в Краснинском районе таможенники остановили автомобиль с товарами, чтобы провести досмотр. Представитель компании-перевозчика предложил сотруднику Смоленской таможни взятку в размере 15 тысяч долларов США, чтобы он скрыл выявленные нарушения.

Инспектор ведомства сообщил о поступившем коррупционном предложении в правоохранительные органы, после чего действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

25 января 2022 года днём на стоянке, находящейся на улице Студенческая в Смоленске, подозреваемый передал обещанные инспектору деньги за сокрытие нарушений.

После этого 61-летнего мужчину задержали с поличным. В отношении смолянина возбуждено уголовное дело, его подозревают в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

– Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

Читай также: в Смоленске «КамАЗ» сбил пассажира трамвая. Пешеход получил травмы.