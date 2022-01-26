В Смоленской области число амбулаторных больных коронавирусом увеличилось почти на четверть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К настоящему времени в Смоленской области около 4,5 тысяч заболевших COVID-19, в том числе, тысяча человек – на стационарном лечении. Увеличение числа пациентов в инфекционных госпиталях не наблюдается, однако, за последнюю неделю число амбулаторных больных увеличилось почти на четверть. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. 10% от всех пациентов на самоизоляции составляют дети, 44% – смоляне в возрасте старше 50 лет.

Для лечения пациентов с коронавирусом в 17 медучреждениях развёрнуто почти 1,8 тысяч коек. Кислородом обеспечено 73,5% койко-мест. На данный момент свободно более 48% коечного фонда. В случае увеличения роста заболеваемости есть возможность организовать еще 600 ковид-коек. Также, по словам главы региона, сформирован необходимый запас медицинского кислорода, лекарств, СИЗов и антисептиков.

Помимо этого, увеличен до 1,5 тысяч в сутки охват тестированием с помощью экспресс-тестов на ковид. В первую очередь его проходят смоляне, которых направляют на госпитализацию в экстренной и неотложной форме.

Как сообщалась ранее, в области зафиксировано 11 случаев штамма «Омикрон». Инфицированные им за пределы РФ не выезжали и не контактировали с приезжими из других стран.

Эпидемиологи отмечают, что в отличие от других штаммов, передающихся воздушно-капельным путём, «Омикрон» распространяется ещё и контактным способом – через руки и загрязнённые поверхности. Именно поэтому необходимо уделять особое внимание личной гигиене, а также соблюдать иные противовирусные требования.

По-прежнему самым надежным методом профилактики коронавируса остается вакцинация. Сделать прививку можно как в 37 стационарных пунктах вакцинации, так и в 7 мобильных. Вакцина в регионе имеется в достаточном количестве.

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