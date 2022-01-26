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Общество26 января 2022 6:07

Туман и гололёд ожидаются в Смоленской области 26 января

Местами возможны небольшие осадки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Туман и гололед ожидаются в Смоленской области 26 января.

Туман и гололед ожидаются в Смоленской области 26 января.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 26 января, в Смоленской области будет облачно с прояснениями.

По прогнозам смоленского ЦГМС, днем местами ожидаются небольшие осадки. На отдельных участках дорог сохраняется гололедица, утром и в первой половине дня местами слабый туман. Ветер южной четверти, 4-9 м/с.

Температура воздуха по области: -6°C…-1°C.

В Смоленске: -4°C…-2°C.

Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет расти.

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