Туман и гололёд ожидаются в Смоленской области 26 января

Туман и гололед ожидаются в Смоленской области 26 января.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В среду, 26 января, в Смоленской области будет облачно с прояснениями.
По прогнозам смоленского ЦГМС, днем местами ожидаются небольшие осадки. На отдельных участках дорог сохраняется гололедица, утром и в первой половине дня местами слабый туман. Ветер южной четверти, 4-9 м/с.
Температура воздуха по области: -6°C…-1°C.
В Смоленске: -4°C…-2°C.
Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет расти.
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