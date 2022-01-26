Коммунальная авария произошла в Заднепровском районе Смоленска. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Местный житель в соцсетях сообщил, что в Валутино, по улице Красный Октябрь, течет вода.

– По этой горке и до этого невозможно было ездить, так как она не чищена и вся во льду. Просьба к службам разобраться и устранить течь, – написал автор поста.

В комментариях смоляне добавили, что вода дотекла уже до улицы Седова. С той же проблемой столкнулись и жители Сортировки.

Кроме того, во вторник, 25 января, по информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, течь образовалась в районе дома №24 по улице Багратиона. Без холодного водоснабжения остались 11 жилых домов,в которых проживают более 2,2 тысяч человек.

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