В Смоленской области приобрели 27 единиц оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По поручению губернатора Алексея Островского в рамках реализации программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2021 году приобретено 27 единиц оборудования для медучреждений региона.

В сосудистом центре на базе Смоленской областной клинической больницы произведена замена ангиографической установки, стоимость которой составляет 50 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета. Как отметила начальник Департамента здравоохранения Смоленской области Ольга Стунжас, на данный момент ангиография является самой достоверной и точной из всех существующих методик диагностики сосудистых заболеваний.

Также руководитель Департамента добавила, что подобное высокотехнологичное оборудование было поставлено в 2020 году за счет средств федерального трансферта в Клиническую больницу скорой медицинской помощи. Число проводимых лечебных вмешательств при помощи ангиографов – около 1 тысячи в год, диагностических – около 2 тысяч. Приобретение нового оборудования позволит увеличить их количество.

Доступность помощи для предотвращения возникновения или устранения последствий сосудистых заболеваний для смолян полностью обеспечена. Глава региона дополнительно поручил проработать этот вопрос, чтобы люди, прежде всего, пожилые, и проживающие в сельской местности, в наиболее отдаленных муниципальных образованиях, также имели возможность обратиться за помощью в этом направлении.

В пресс-службе областной администрации добавили, что в общей сложности в течение года в отделении регионального сосудистого центра проходит лечение от 3 до 3,5 тысяч человек с болезнями системы кровообращения. Из них более 1000 пациентам предоставляется высокотехнологичная медицинская помощь. Кроме того, около 500 пациентов получают телемедицинские консультации в федеральных центрах и направляются на оказание высокотехнологичной медпомощи за счет федеральных квот.

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