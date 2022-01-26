В Смоленске ведущая программы «Волшебный маячок» Валентина Лебедева ушла из жизни. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

25 января умерла Валентина Лебедева, известная смолянам по детской познавательно-развлекательной программе «Волшебный маячок».

О том, что Валентины не стало сообщили её коллеги в соцсетях.

– Вчера не стало Клары Кораловны (Валентины Лебедевой). Талантливой актрисы театра кукол, доброго и светлого человека. Спасибо за детство, – пишет ведущий Артём Разыграев.

Как стало известно, последние годы Валентина Лебедева страдала онкологическим заболеванием.

Читай также: в Смоленской области приобрели 27 единиц оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Болезни системы кровообращения многие годы занимают ведущее место в структуре заболеваемости населения.