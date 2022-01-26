Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 января: 260 человек заразились за сутки

За сутки «ковид-положительный» статус получили 260 жителей Смоленской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки «ковид-положительный» статус получили 260 жителей Смоленской области. Всего 81 381 случай коронавируса зафиксирован с начала пандемии.

По данным столичного Оперштаба, за сутки погибли 7 смолян. Успешно справились с болезнью и выписались 157 человек, общее число выздоровевших на данный момент составляет 81 381.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За неделю число амбулаторных больных увеличилось почти на четверть. 10% от всех пациентов на самоизоляции составляют дети, 44% – смоляне в возрасте старше 50 лет. При этом, увеличения числа пациентов в инфекционных госпиталях не наблюдается. Число госпитализаций за прошедшие сутки – 61.

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