В Смоленске для уборки снега установят знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта. Фото: пресс-служба администрации города.

В администрации города прошло межведомственное совещание, посвящённое уборке и вывозу снега с улично-дорожной сети.

Качественной работе мешают автомобили, оставленные на обочинах. Это по-прежнему является одной из самых серьезных препятствий для спецтехники.

Управлению дорожного хозяйства и строительства совместно с УГИБДД поручено проработать механизм действий, ограничивающих остановку и стоянку транспорта на время работы техники. В пресс-службе городской администрации отметили, что соответствующие знаки будут устанавливаться заранее, чтобы граждане успели убрать свои автомобили.

Ранее «КП» писала, что за сутки с основных улиц Смоленска убрали 1 310 кубометров снега. Задействованы все возможные ресурсы, а также привлеченная дорожная техника сторонних организаций и предприятий.