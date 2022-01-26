Коммунальные службы Смоленска сообщили о кадровом дефиците и нехватке техники. Фото: пресс-служба администрации города.

Проблемы коммунальщиков озвучили в администрации города на заседании оперативного штаба по уборке улично-дорожной сети.

По словам и.о. директора МБУ «СпецАвто» Михаила Ермакова, главной проблемой предприятия является нехватка кадров. На данный момент на предприятии свободно 29 вакансий. Сейчас уборкой снега занимаются 145 сотрудников, они работают сменами по 12 часов. Остальные находятся на больничном или в «ковидном» отпуске. В каждую смену выходит 36 – 40 человек, на каждый район – по 12 человек, в том числе, трактористы и грузчики. Они убирают остановки общественного транспорта.

Есть проблемы и с техникой. Старые машины постоянно ломаются и требуют ремонта, а на ожидание запчасти уходит до 30 дней.

– Предприятие работает в максимальном режиме, как техника, так и люди. Выполняем все взятые на себя обязательства по максимальной уборке города и не остановке трафика движения. За все время снежной зимы трафик ни разу не был остановлен, – подчеркнул Михаил Ермаков.

В свою очередь, МБУ «Дормостстрой» занимается уборкой снега и посыпкой пескосоляной смесью на остановках и второстепенных улицах. Как сообщил начальник предприятия Виталий Мясин, в распоряжении организации 83 единицы дорожной техники, из них 68 – подлежит списанию. Для закупки запчастей и комплектующих необходимо 2,8 млн рублей, но на эти цели есть только 400 тысяч. В связи с отсутствием механизаторов в простое находится 4 машины.

Что касается кадрового обеспечения организации, то на предприятии заняты 22 человека. Еще 25 ставок дорожных рабочих свободны. Средняя зарплата дорожных рабочих 13800 рублей. У водителей – примерно 16–17 тыс. рублей. Люди начинают увольняться, потому что начиная с 1 января почти в ежедневном режиме, без выходных, убирают снег.

– Начиная с 1 января уволилось трое дорожных рабочих, плюс имеются больничные. Тем не менее, в регулярном режиме принимаются жалобы от граждан, и на все жалобы стараемся реагировать, – отметил Виталий Мясин.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске для уборки снега установят знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта. Припаркованные автомобили – одно из самых серьезных препятствий для спецтехники.