Как на Смоленщине готовятся к атаке нового штамма опасной инфекции

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Он все активнее заявляет о себе во всем мире, в том числе и в России. Как отмечают специалисты, штамм имеет очень короткий инкубационный период — заболевший «омикроном» может стать распространителем опасной инфекции уже в первые сутки.

На прошлой неделе под председательством губернатора Алексея Островского состоялось заседание регионального Оперштаба по коронавирусу. Его участники обсудили текущую эпидситуацию, прогнозы и риски, а также предпринимаемые превентивные меры.

Напомним, что новый штамм на сегодняшний день зафиксирован более чем в 60 регионах нашей страны. В частности, в Москве именно он доминирует в структуре заболеваемости. На территории региона также выявлены первые случаи инфицирования омикрон-штаммом.

На госпитализацию

В настоящее время эпидобстановка в регионе достаточно напряженная. В последние недели заболеваемость ковидом увеличилась почти вдвое. По данным на 20 января, около 3,5 тысяч смолян находится на амбулаторном лечении, 44% из них — люди старше 50 лет. Каждый десятый заболевший — ребенок.

Тысяча смолян остаются в ковид-госпиталях, 52% пациентов которых — люди в возрасте 65+. Для лечения больных коронавирусом в 19 лечебных учреждениях перепрофилированы почти 2 тысячи койко-мест (70% из них обеспечены кислородом).

Цифры, конечно, могут и увеличиться. И к этому в регионе готовятся.

«Рассматриваем и иные резервные варианты — в случае подъема заболеваемости мы имеем возможность развернуть еще 400 коек. Поручил заранее организовать работу по привлечению дополнительных транспортных средств для нужд медучреждений — со своей стороны также будем мониторить эту ситуацию. При необходимости обратимся к руководителям предприятий и организаций за помощью. По всем возникающим оргвопросам главврачи должны в самом тесном контакте работать в том числе и с руководителями муниципалитетов», — заявил Алексей Островский.

Вопрос-ответ

В ходе заседания Оперштаба также обсуждалась работа специализированного колл-центра по коронавирусу. Позвонив по номеру телефона 122, смоляне могут узнать актуальную информацию о заболеваемости COVID-19 и получить компетентную консультацию. Сейчас со звонками смолян работают 10 операторов. Но нагрузка на них растет.

«Из-за большого объема звонков колл-центр, конечно, нужно расширять, как минимум, в 3-4 раза. Дал указание оперативно оборудовать дополнительные места и оснастить их всем необходимым, — рассказал о принятом решении глава региона. — Лично буду регулярно проверять его работу и полноту предоставляемых ответов по коронавирусной тематике».

К работе колл-центра планируется привлечь волонтеров-медиков, чья помощь также будет неоценима в больницах и поликлиниках.

Кстати, среди звонящих на номер 122 немало и пожилых людей. Они вместе с теми, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему остаются в зоне повышенного риска.

«Им нужно быть особо внимательными и ограничить посещение мест массового скопления людей. Убедительно прошу всех, кто еще не привился, задуматься о вакцинации, — призвал Алексей Островский. — Здоровье каждого — это здоровье всех. Берегите себя!».