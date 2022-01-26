Смоленский губернатор посетил спортивную школу по хоккею с шайбой

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Всё больше юных смолян приобщаются к здоровому образу жизни и посещают различные спортивные секции. Пройдёт несколько лет и, возможно, некоторые из них станут профессиональными спортсменами и будут защищать честь региона и страны на престижных соревнованиях, а также с ностальгией вспоминать о том, где они начинали свой спортивный путь.

Кто знает, может, среди будущих чемпионов сегодня есть и те, кто посещает спортивную школу по хоккею с шайбой, которая работает на базе Ледового дворца в Смоленске. Здесь созданы отличные условия для тренировок и развития спортивного таланта подрастающего поколения.

Возможности школы по спортивной подготовке ребят оценил губернатор Алексей Островский, который побывал здесь с визитом.

Год назад в рамках реализации федеральной программы «Спорт — норма жизни» спортшколу оснастили специальным оборудованием. Были закуплены самоходная ледозаливочная машина и универсальный станок для заточки её ножей, электронный станок для заточки коньков, установлено оборудование для сушки спортивного инвентаря и коньков, всевозможные тренажёры и многое другое. На данный момент здесь занимаются хоккеем и фигурным катанием почти 350 мальчишек и девчонок.

Отметим, что кроме спортинвентаря, школа оснащена современным скрининговой системой, предназначенной для проверки физического состояния детей. Благодаря ему родители могут оценить, в какой из видов спорта, включая хоккей и фигурное катание, лучше отдать своего ребенка, исходя из его генетической предрасположенности.

Также не так давно после прохождения процедуры лицензирования заработал медицинский кабинет, отвечающий всем предъявляемым требованиям.

«Что касается дальнейших планов развития, то, как мне рассказал директор спортшколы Сергей Иванович Михнин, есть предложение разместить здесь первую в регионе «умную» площадку для сдачи нормативов ГТО. Смысл её работы в следующем. Можно запрограммировать задание (к примеру, подтянуться 20 раз) и не проверять качество и количество исполнения — оборудование само даст беспристрастную оценку. Интересная идея. В первую очередь с учётом большого числа желающих стать участниками мероприятий по выполнению нормативов (на данный момент знаки «Готов к труду и обороне» различного достоинства уже получили почти 32 тысячи смолян). Обязательно поможем с ее практической реализацией», — рассказал по итогам посещения спортивного объекта губернатор.