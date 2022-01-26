Газ зажгли в деревне Абрамово Тёмкинского района

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На смену ему идёт природный газ, который позволяет без особых усилий отапливать жилище и пользоваться другими благами цивилизации. Кроме того, газификация населённых пунктов привлекает сюда новых жильцов, способствует развитию инфраструктуры и новых инвестпроектов.

На прошлой неделе «голубой огонёк» зажёгся в деревне Абрамово Тёмкинского района. В торжественной церемонии пуска природного газа принял участие губернатор Алексей Островский.

Местные жители долгие годы ждали этого знаменательного события. И вот наконец оно случилось!

«И это очень здорово, с учётом того, что здесь преимущественно проживают пожилые люди. Приход «голубого топлива», безусловно, улучшит условия и качество их жизни, обеспечит теплом и избавит от необходимости приобретать дрова на зиму. Это стало настоящим праздником и для них, и для меня. Неоднократно подчеркивал, что повышение качества жизни наших граждан и есть основная цель работы органов власти всех уровней», — отметил Алексей Островский.

В последние годы территория муниципалитета активно газифицируется. На данный момент в Тёмкинском районе уже построено более 200 км газопроводов, «голубое топливо» пришло в 14 населённых пунктов. И это число в ближайшем будущем изменится.

«Совместно с подразделением Газпрома — «Газпром межрегионгаз Смоленск» продолжим эту работу и в дальнейшем. Теперь на очереди — мероприятия по строительству межпоселкового газопровода для газификации деревень Бекрино и Васильевское», — поделился планами губернатор.