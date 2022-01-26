В Смоленске парень угрозами заставил подростков заняться кражами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе расследования уголовного дела о кражах из торговых павильонов полицейские выявили факт вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в октябре 2021 года 20-летний смолянин, обещая своим несовершеннолетним знакомым вознаграждение, а также угрожая применением насилия в случае отказа, вовлёк троих подростков в хищение имущества. Старшему из них было 17, еще двоим – по 13.

Несовершеннолетние, поддавшись влиянию старшего товарища, совершили четыре кражи. Часть похищенного имущества они отдали подозреваемому, а частью распорядились по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Парню грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей.

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