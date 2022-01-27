В Смоленской области газифицировали деревню после вмешательства прокуратуры. Фото: Олег ЗОЛОТО

В рамках муниципального контракта, который был заключен между сельской администрацией и подрядчиком, восточную часть деревни Стригино должны были газифицировать до июня 2020 года.

Подрядная организация завершила строительство газопровода в установленный срок, однако МТУ Ростехнадзор отказало в приемке работ по причине отсутствия ряда документов. Так как подрядчик не предоставил исполнительную документацию в полном объеме, прокуратура района внесла представление в адрес и.о.главы муниципалитета. После прокурорского вмешательства администрация приняла меры к получению недостающих документов.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки были выявлены факты халатности со стороны представителей сельской администрации. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ, которое на данный момент находится в производстве.

В настоящее время после сбора всех необходимых документов газопровод в восточной части Стригино введён в эксплуатацию. Жители 3 домов, которые находились без печного отопления подключены к системе газоснабжения, остальные жители деревни, желающие осуществить подключение, оформляют необходимую документацию.

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