Алексей Островский встретился с финалистами и победителями конкурса «Я – ЛИДЕР». Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский наградил финалистов и победителей ежегодного областного конкурса «Я – ЛИДЕР». Это масштабный кадровый проект, направленный на поиск и подготовку наиболее перспективных и талантливых управленцев нового поколения для последующей работы в органах исполнительной власти и местного самоуправления, а также областных государственных учреждениях.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Конкурс проводится уже третий раз. В 2021 году заявки на участие в конкурсе подали более 600 человек, в то время как на старте проекта три года назад заявились около 200 смолян. По итогам конкурсных испытаний, которые прошли на площадке СмолГУ, были определены 20 финалистов и пять победителей. На своей странице в соцсетях глава региона отметил, что ряд победителей первых двух конкурсов были назначены на руководящие должности в различных сферах управления регионом и достаточно успешно там сейчас трудятся.

Отдельные слова благодарности Алексей Островский выразил ректору СмолГу Михаилу Артеменкову, всей команде наставников, экспертов и организаторов, создавших оптимальные и равные для всех конкурсантов условия участия.

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