Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 27 января.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В четверг на территории Смоленской области будет облачно. По прогнозам Смоленского ЦГМС, днем пройдёт небольшой снег. Днем порывы ветра будут достигать 14 м/с, что образует слабую метель. На дорогах сохранится гололедица.
Температура воздуха по области: -7°C…-2°C.
В Смоленске: -5°C…-3°C.
Атмосферное давление 742 мм рт. столба, будет падать.
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