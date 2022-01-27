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Общество27 января 2022 6:03

Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 27 января

Порывы ветра будут достигать 14 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 27 января.

Небольшой снег пройдёт в Смоленской области 27 января.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг на территории Смоленской области будет облачно. По прогнозам Смоленского ЦГМС, днем пройдёт небольшой снег. Днем порывы ветра будут достигать 14 м/с, что образует слабую метель. На дорогах сохранится гололедица.

Температура воздуха по области: -7°C…-2°C.

В Смоленске: -5°C…-3°C.

Атмосферное давление 742 мм рт. столба, будет падать.

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